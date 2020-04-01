1 апреля 202000:44

"Большая перемена" поможет школьникам выйти в большую жизнь

"Большая перемена" поможет школьникам выйти в большую жизнь

В России стартовал конкурс для школьников "Большая перемена", цель которого – помочь подросткам раскрыть свои способности. Принять участие в его финале могут учащиеся восьмых-десятых классов.

Главный критерий отбора — оценка навыков, которые пригодятся в современном мире, сообщает телеканал "Россия 24". По итогам первых тестов участники получат персональный набор рекомендаций. Директор по развитию портала "ПроеКТОриЯ" Александра Потехина поясняет: "В конкурсе могут участвовать любые ребята-школьники вне зависимости от возраста. Если ты из средней школы, мы тебя тоже ждем. Да, в финал пройдут только ребята из старшей школы, восьмой-десятый классы, потому что наш приз направлен все-таки на обучение — на то, что ребенок получает финансовую поддержку. Это актуально для ребят, которые уже выбирают вуз. Но на этапах конкурса будет еще много призов. И в них может принять участие любой школьник".

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