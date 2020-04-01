Лев Лещенко не прекращает работу даже в госпитале

"То лучше, то хуже, но состояние на данный момент — стабильное". Директор Льва Лещенко — с самой последней и главное — достоверной информацией о самочувствии народного артиста. В Коммунарку певец попал на прошлой неделе с обширной пневмонией.

Коронавирусом он мог заразиться в США, где был на гастролях, или на пересадке во Франции — во время возвращения в Россию. При этом, другие участники коллектива не инфицированы. А тест на COVID-19, который сдала супруга артиста, также показал отрицательный результат.

Сам Лещенко сначала считался тяжелым пациентом, лежал в реанимации, сейчас ситуация явно улучшилась. Он — в обычной палате, дополнительный кислород — больше не нужен. И у него даже появились силы для работы над новым хитом. А в сети, тем временем, вспоминают старый. Поклонники массово поют про "компас земной". Естественно — с надеждой.

Ну, судя по последним новостям, кризис миновал, осталось дождаться полного выздоровления. Согласно официальной статистике, только за последние сутки пошло на поправку 55 пациентов с COVID -19. Некоторые — подробно описали и болезнь, и этапы лечения.

Врач, проходящий ординатуру в Бруклине, Александр Иванов симптомы, свойственные при инфицировании COVID-19, о которых теперь знают все – почувствовал на работе. Тест дал положительный результат.

Несмотря на положительный тест на вирус, врача не госпитализировали. В США, если у пациента легкое течение болезни, в больницу его не забирают. Александра – просто изолировали в собственной квартире, запретив ее покидать до исчезновения симптомов. Повторного теста на COVID-19 доктору не проводили и после их исчезновения.

То есть, по сути, Александр просто пересидел болезнь. Сейчас в Нью-Йорке он планирует сдать кровь на антитела, которые в случае его выздоровления будут введены пациентам с более тяжелой формой течения болезни. Но сначала он окончательно убедится — COVID-19 его организм изгнал навсегда. Похожие синдромы болезни были и у чемпиона мира по кейтсерфингу Петра Тюшкевича, который 15 марта вернулся из горнолыжного курорта Куршавель и попал в больницу. Диагноз не заставил себя долго ждать.

Капельницы, различные противовирусные препараты, тренировка легких – Петр подробно рассказывал в своем Инстаграме, как проходит лечение в клинике. Две недели потребовалось сильному молодому организму чемпиона мира, что бы победить болезнь, но она не прошла бесследно. Мы сегодня связались с Петром Тюшкевичем, его состояние действительно стабильное, набирается сил. Но продолжает лечение. Легкие действительно значительно пострадали, и реабилитация займет, по всей видимости, еще не одну неделю.

С каждым днем мы все больше и больше узнаем про коронавирус. И хоть лекарства от него все еще нет, сомневаться не приходится – оно появится в ближайшее время. А пока надо беречь себя и близких. Оставайтесь дома.