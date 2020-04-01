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Коронавирус 39 минут назад

1 апреля 202001:37 Варвара Невская

Сидим дома: на рынке услуг повысились шансы у домашних нянь

Сидим дома: на рынке услуг повысились шансы у домашних нянь

Звонят со всей России, чтобы помогли занять детей. Акция петербуржских библиотекарей — которые посменно читают слушателям сказки. По телефону.

Хороший способ — не дать дошкольникам или школьникам заскучать, да и родители могут выкроить время на свои дела. Одна проблема: чтецов пока — трое. На всех не хватает. Поэтому ищут волонтёров с поставленной дикцией и любовью к литературе: просят поддержать начинание.

Ну, а вообще вопрос непрерывного взаимодействия с детьми в условиях вынужденной изоляции сейчас особенно актуален. Вот, скажем, депутат Ямало-Ненецкого заксобрания Елена Лаптандер у себя в Инстаграме призналась, что не привыкла проводить целые дни с семьёй. И даже записала по этому поводу музыкальный клип.

Впрочем, даже если физически ходить на работу не надо, работать удалённо — по чёткому графику — большинству всё-таки приходится. И тут важно понять — как быть, если дети постоянно требуют внимания? Или возникает взаимный психологический дискомфорт.

Говорят, няня — это почти член семьи, и обзавестись новым родственником сейчас мечтают многие. Даже невзирая на самоизоляцию, а во многом и благодаря ей, рынок нянь — даёт рост. Недавно потерявшие работу женщины размещают объявления с готовностью посидеть с чужими детьми, няни профессиональные поднимают стоимость услуг. И те и другие имеют большие шансы трудоустроиться.

Что логично, ведь если няня изолировалась вместе с вами, то и нервничать насчёт заражения не придется. К обязательным тестам на ВИЧ, гепатит и туберкулез, в медкнижку нянь добавился и анализ на COVID. Сдают добровольно, за свой счет, лишь бы угодить работодателю. Ведь последний готов платить от 300 до 500 рублей за час, и до 70 000 в месяц за круглосуточную няню. Но как быть тем, кто сам получает в месяц меньше, а работать на удаленке невозможно.

Терять деньги не хочет никто, но иногда другого выхода просто нет. Рассчитывать на дедушек и бабушек не приходится, пожилым изоляция — обязательна, и встречи с внуками в эту схему не входят. Решить проблему попытались общественники, предложив давать всем родителям детей, не достигшим 14 лет, возможность по желанию получать оплачиваемый больничный по уходу за ребенком. Ведь оставлять этих детей дома одних, непросто легкомысленно, уголовно наказуемо.

Но не меньше проблем и у тех, кто работает из дома, и теперь со своими детьми проводит 24 часа в сутки. Казалось бы, для вечно отсутствующих дома мам и пап невероятная возможность насладиться родительством в полной мере. Однако, как оказалось, именно это и стало самым сложным.

"Это очень тяжело, это большое испытание на самом деле для женщины. Нужно чередовать совместное время, и давать детям побыть самостоятельными, не нужно их все время развлекать, но самое главное всё равно сейчас — все силы на своё терпение", — считает Анна Хныкина, психолог.

И не забывать, кто здесь взрослый, ведь дети всегда копируют родителей и если мама напряжена и злиться, ожидать от отпрысков понимания не придется. Рекомендации простые — составлять подробный план занятий на день, привлекать к домашним делам, уборке и готовке, заниматься спортом, читать, и главное — находить возможность внутри самоизоляции, хотя бы на полчаса в день изолироваться и друг от друга.

"Здоровое чувство юмора спасает нас всех в этой ситуации, но и плюс постоянная чем-то занятость! Следующий ритуал, мы всегда перед сном смотрим любимый мультик. Далее, мне кажется, по крайней мере, наша школа разгрузила меня на полдня, как минимум! Помимо проветривания у нас есть еще и бесплатный пропуск и главное, что добровольный и положенный, единственный в условиях карантина наш пропуск на воздух — это наша собака", — рассказывает Надежда Юшкина, многодетная мама.

Но и без собаки возможностей провести карантин в мире и спокойствие — достаточно. И нужно для этого немного — любовь, терпение и понимание, мой дом моя крепость, а не тюрьма строгого режима.

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