Украина: врачи взывают о помощи, генералы СБУ крышуют кровавый бизнес

Нет элементарных медицинских расходников и лекарств для пациентов, нет средств защиты для докторов. Врачи и медсестры уходят в отпуск за свой счет. Потому что боятся заразиться коронавирусом. Это — краткий пересказ самого настоящего крика души украинских медиков. Сотрудники одной из одесских больниц решились публично рассказать о происходящем в сфере здравоохранения. И призывают к тому же своих коллег.

Ну и немного конкретики — чтобы был понятен масштаб катастрофы. Всё, что привезено — в эту конкретную больницу — было закуплено волонтерами. И маски, и защитные костюмы и аппараты вентиляции легких.

В благотворительном движении уже заявили — суммы, которые выделяют некоторые украинские бизнесмены — "в разы выше" официальных бюджетов от государства. И больницы, чтобы выжить и спасти других — могут рассчитывать только на щедрых спонсоров.

Правда, не всё так радужно — антипримеров среди украинских предпринимателей тоже достаточно. И пока одни — помогают людям, другие — устраивают на них охоту. И это — не метафора. Вскрылась бизнес-схема, которая работает на обеспеченных господ, желающих пощекотать нервы настоящим убийством.

Они убивают людей, чтобы пощекотать себе нервы. И не особо это скрывают. Александр Суворов, Дмитрий Кузьменко, Александр Линчевский, некто Тимофеев, сотрудник крупной украинской фирмы, которая занимается прицелами. В соцсетях полно их фотографий с оружием. Суворов и Кузьменко, например, бывшие офицеры украинской "Альфы". Линчевский — экс-зам-министра здравоохранения. И эти люди платят большие деньги за то, чтобы поучаствовать в снайперской "охоте" в зоне Операции Объединенных сил на юго-востоке Украины.

"Туры, как правило, бывают разные — просто поехать в зону ООС — это одна стоимость, поехать туда, чтобы пострелять по позициям ДНР практически из чего угодно — другая цена. Но есть особая категория обеспеченных клиентов, которые заказывают так называемое "сафари" на военных ДНР, на гражданских с выходом в серую зону или к позициям военнослужащих в сопровождении спецназа. Тут совсем другая цена", — рассказал организатор сафари на людей.

У них — снайперские винтовки, изготовленные на заказ. С улучшенным прицелом. Тепловизоры, приборы ночного видения. Бронежилеты производства США. Охотники на людей тренируются на полигонах. Учатся быстро перезаряжать винтовку. Стрелять точно в голову. Этому их обучают инструкторы из-за рубежа.

"Ты всегда перед выходом проходишь подготовку — проводят её, как правило, иностранные инструкторы из различных европейских стран, из США", — рассказал организатор сафари на людей.

Линчевский, Суворов, Кузьменко, Тимофеев не так давно напали на пост народной милиции ДНР. Охотников на людей сопровождали военнослужащие ВСУ и кадровые офицеры Службы Безопасности Украины.

Денис Волочаев, например. И Александр Бова. Целая диверсионно-разведывательная группа из одиннадцати человек. ДРГ состояла из нескольких подгрупп — подгруппа минирования, огневая подгруппа, подгруппа обеспечения и подгруппа так называемых "гостей".

По позициям ДНР стреляли с расстояния меньше полукилометра. А снаряжение позволяло бить за полтора.

"Данный факт свидетельствует о том, что в составе диверсионной группы находились "гости" — любители пострелять — не являющиеся кадровыми украинским офицерами и не имеющие соответствующей снайперской подготовки", — пояснил сотрудник спецподразделения МГБ ДНР.

Завязался бой. Под ответным огнём диверсанты отступили. И попали на минное поле. "При нападении украинской диверсионно-разведывательной группы на пост ДНР погибли трое военнослужащих. При отступлении группы полковники Каплунов и Волочаев получили минно-взрывные ранения и впоследствии скончались", — сообщил Михаил Попов, пресс-офицер МГБ ДНР.

Подорвавшихся на мине подполковников Волочаева и Каплунова украинские СМИ, которые узнали о боестолкновении, представили "погибшими героями".

"Указанные офицеры были опытными снайперами, которые проходили специальную подготовку в учебных центрах ЦРУ США специально для диверсионной работы за пределами Украины", — отметил Михаил Попов, пресс-офицер МГБ ДНР.

Тело Каплунова так и оставили на минном поле. Хотя в спецназе так не принято. Но в таких "турах", похоже, главное, чтобы "охотники" вернулись. Именно за это платят так называемым "гидам" и боевому сопровождению.

"Подобные сафари устраивали на территории бывшей Югославии, Боснии и Герцеговины — туда приезжали богатые европейцы, чтобы испытать, что такое — убить человека. Богатые американцы. Не минула и Украину, к сожалению, эта беда", — пояснил Богдан Безпалько, политолог.

На Украине есть целое "стрелковое лобби". Из бывших военных и коммерсантов, которые занимаются, в частности, стрелковым оружием. У организаторов так называемых "сафари" — постоянная клиентская база, которая составлялась не один год. Под высоким покровительством в СБУ.

"Естественно, всё это проходит под крышей. Всеми этими турами заправляет генерал СБУ Устименко, которому и попадает большая часть выручки", — заявил организатор "сафари" на людей.

"Регулярное сафари на территории ДНР проходит под личным контролем начальника Центра специальных операций СБУ генерал-лейтенанта Александра Устименко, который не ставит об этом в известность ни руководство СБУ, ни президента. К подобным мероприятиям он привлекает доверенных офицеров", — подтвердил Михаил Попов, пресс-офицер МГБ ДНР.

Нападение на пост ДНР было в ноябре 2019 года. Как раз перед встречей Владимира Путина и Владимира Зеленского в рамках "Нормандского формата". Что это — провокация? Или признак того, что Киев фактически не управляет распоясавшимися в стране силовиками?

"Это говорит о том, что Зеленский не контролирует полностью силовые органы — он не контролирует и регулярные части, он не контролирует спецслужбы и, видимо, по этой причине он начал сейчас судорожно менять кадровый состав и в армии, и в полиции, и в спецслужбах", — считает Богдан Безпалько, политолог.

Генерал Устименко пока сидит прочно. Вполне возможно, за счёт того самого "стрелкового лобби". Из тех, кто платит ему в прямом смысле слова кровавые деньги за убийство людей ради развлечения.