Коронавирус в США: неутешительная статистика

Американская телекомпания CNN сообщила, что в течение суток в США количество смертей от заболевания, вызываемого новым коронавирусом COVID-19, составило 770. Впервые с начала эпидемии в стране за сутки из-за коронавируса умерли более 700 человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, ведущего подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, сейчас в Соединенных Штатах зафиксировано более 184 тысяч случаев заражения коронавирусом, число скончавшихся превысило 3700. В итоге к настоящему моменту в США погибло больше заболевших, чем в Китае, где число жертв, составило 3 309, отмечает ТАСС.

Координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс сообщила, что вследствие пандемии вызываемого новым коронавирусом заболевания в США могут умереть от 100 тысяч до 200 тысяч человек. Она пояснила, что в своих прогнозах во многом исходит из данных, полученных от властей штата Нью-Йорк. В минувший вторник губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо сообщил, что число заразившихся коронавирусом в штате достигло 75,7 тысячи, умерли 1 550 человек.

Накануне Владимир Путин и его коллега Дональд Трамп обсудили по телефону вопросы по борьбе с коронавирусом COVID-19. Во время разговора шла речь о помощи США на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации. Россия предложила медицинскую технику и средства защиты, которые будут доставлены самолетом.

Впервые вспышка вызываемой новым коронавирусом пневмонии была зафиксирована в конце 2019 года в Китае. Позже она распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, всего в мире заразились более 850 тысяч человек, число жертв приближается к 42 тысячам.