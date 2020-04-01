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Коронавирус 13 минут назад

1 апреля 202002:16 Евгений Нипот

Британские фермеры на грани паники: у них крадут кур и некому работать

Британские фермеры на грани паники: у них крадут кур и некому работать

"Отчаянные покупатели идут на всё — включая кражу". Статья британской газеты "Дэйли Мэйл" о новом коронавирусном тренде. Причём — весьма экзотичном. Дефицит одного из традиционных долгохранящихся продуктов, а именно куриных яиц, подталкивает жителей Соединённого Королевства к криминалу.

Как бы странно подобное ни звучало, повадились воровать живых кур-несушек у владельцев частных хозяйств. Очевидно, для организации автономного домашнего производства всё тех же яиц. Так что полиция теперь официально рекомендует тем, у кого есть курятники, держать ухо востро. И следить за поголовьем птицы.

Было бы смешно. Вот только тут же — смелое заявление главы английского Минсельхоза. Говорит, местные фермеры "проделывают фантастическую работу". И способны прокормить нацию. То ли ничего не знает о пресловутой яичной панике. То ли выдаёт желаемое за действительное.

Второе — прямо скажем — более вероятно. Поскольку нетрудно проследить связь между разгулом COVID-19 и перспективами, ни много ни мало, продовольственного кризиса в Британии.

Теплицы полны овощей – море огурцов, помидоров, на полях – вот-вот дозреют бобы, спаржа. Вот только, видимо, сгниют там же, где и выросли. Британия, как пишет "Гардиан", столкнулась с колоссальной нехваткой рабочих рук. Эти самые руки трудовые мигранты предпочли в условиях пандемии мыть дома.

"Ежегодно британским садоводам требуется от 70 до 80 тысяч человек для того, чтобы просто собрать урожай. И мы глубоко обеспокоены тем, что в этом сезоне мы на них рассчитывать не сможем", — запереживал Джулиан Маркс, исполнительный директор Barfoots.

Одноразовой маской, словно платком на прощение, помахали граждане Молдовы, Грузии, а главное – Украины, чьи рабочие массово заполняли британские плантации во время сбора урожая. Пока не вмешался вирус.

"У нас есть ключевые компании-операторы, и если у них случатся перебои в связи с коронавирусом, то мы останемся без сертифицированных производителей сельскохозяйственной продукции. Но в таком случае, я полагаю, дефицит на рынке частично закроют частные фермеры — из местных. Но их точно не хватит для того, чтобы собрать урожай — для этого нам нужно в разы больше рабочих рук", — внезапно прозрел Эндрю Бакли, глава фермы.

Как пишут местные СМИ, понадеялись на Литву, но государство наглухо закрыла границы. В прошлом году 98 процентов сборщиков фруктов – приехали из Румынии и Болгарии. Сейчас эти страны не могут прислать рабочих из-за проблем с авиасообщением. Все это, сетуют журналисты, может грозить серьезной нехваткой продовольствия.

"Если крупные державы не могут выжить без самых слабых и самых нищих стран континента, то к этим самым богатым и могущественным странам, типа Британии, возникают вопросы – а не является их как бы величие, на самом деле формой слабости и зависимости от довольно жёсткой эксплуатации других стран", — полагает Виктор Мараховский, обозреватель РИА Новости.

Британские власти пытаются всячески успокоить и фермеров, и потребителей – мол, найдутся и Англии те, кто с радостью ринутся в поля и теплицы.

Своим гражданам уже так мало, как приезжим, не заплатишь, а значит – и производство продукции будет дорожать. Это будут другие специалисты, другие цены, другая конкурентоспособность британского сельского хозяйства, которое будет подорвано.

Сейчас у крупных и средних продавцов у них появилось осознание, что цены в Британии должны очень сильно подняться.

Спрос неуклонно растет. Британцы в последние три недели закупились на миллиард фунтов. Сметали все съестное. Почти как эти козы, которые оставшись без присмотра, захватили небольшой городок в Уэльсе.

У некоторых фермеров уже не хватает даже рабочих, чтобы присматривать за животными. Что уж тут говорить о сборе урожая.

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