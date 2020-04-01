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Коронавирус 13 минут назад

1 апреля 202002:53 Денис Алексеев

Столичная мэрия будет отслеживать нарушителей карантина с помощью современных технологий

Столичная мэрия будет отслеживать нарушителей карантина с помощью современных технологий

Московские власти решают, как контролировать самоизоляцию горожан. Среди вариантов — использовать камеры видеонаблюдения, данные геолокации или информацию о банковских транзакциях.

Сразу после введения в Москве режима всеобщей самоизоляции мэр столицы заявил – меньше чем за неделю будут готово всё необходимое оборудование для контроля за перемещением граждан. Но, как и для других стран, для России это опыт новый – как и опыт борьбы с коронавирусом, а значит и для обкатки системы может потребоваться время.

"Нужно как-то будет работать с базами данных фотографий, чтобы определять конкретных нарушителей. Видеокамер по Москве много, поэтому вполне возможно", — считает Алексей Раевский, эксперт по кибербезопасности.

Но уже на начальном этапе камеры смогут выдавать так называемую обезличенную статистику – то есть, можно будет отследить районы и дворы, где поток жителей не сократился. Дальше в работу включаются аналитики. Кроме того, в базы данных можно будет загружать фотографии заболевших. В случае нарушения карантинного режима – они легко будут вычисляться из толпы.

Есть вероятность использования и сотовых данных. При наличии информации о конкретном больном или пациенте под наблюдением за его перемещением можно наблюдать с помощью геолокации его же телефона. Также с помощью этой функции можно анализировать и прогнозировать перемещения людей, предотвращая их массовое скопление. Однако, перед введением такой системы отслеживания, специалистам предстоит отработать все нюансы.

Но надо понимать, что телефон можно оставить дома, и тогда трудно будет определить нахождение. Во-вторых, прописка может быть одной, а место проживания другим.

При этом, в мэрии Москвы в очередной раз призвали – пациентам, проходящим лечение на дому, нет необходимости куда-либо перемещаться. Все необходимые препараты им будут доставляться на дом. Более того – каждый такой пациент должен отчитываться о своей геолокации сам. И таких – уже несколько сотен.

Но предоставить контроль только технике – разумеется, не получится. Да и ни к чему. На улицах и Москвы, и других городов, где уже введен режим самоизоляции, регулярно дежурят сотрудники МВД и Росгвардии. Первостепенная задача – выявлять тех, кто вышел из дома без острой необходимости, и сопроводить обратно к месту самоизоляции. И никаких индийских сценариев – всё в рамках законодательства.

Тем временем, вслед за столичным регионом режим самоизоляции объявляют и другие субъекты. Меньше чем за сутки – уже в трех десятках областей жителям запрещено покидать квартиры и дома, за исключением походов в продуктовый магазин, аптеку, к мусорным бакам и прогулок с собаками. Сидеть дома – сейчас один из самых действенных методов борьбы с распространением вируса по стране.

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