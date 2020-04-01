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Коронавирус 11 минут назад

1 апреля 202003:17 Юлия Шустрая

Поём и пляшем, но - дома! Звезды шоу-бизнеса развлекают посетителей в Сети

Поём и пляшем, но - дома! Звезды шоу-бизнеса развлекают посетителей в Сети

Пока большинство сидит дома, в интернете стартует всё больше акций. Пользователи танцуют одинаковые танцы, публикуют видео. Нужно же как-то объединяться в условиях самоизоляции. Не падать духом. Кто-то поёт с балконов. Подключились, конечно, артисты. Те проводят онлайн-концерты. В общем, виртуальная жизнь бьёт ключом.

К акции "Сидим дома" присоединяется все больше людей. Тех, кто еще недостаточно хорошо понял, что вирус — не шутка, убеждают звезды, блогеры и просто творческие соседи.

В Москве на Нижней Красносельской жителей развлекал барабанщик, а в районе Митино люди танцевали на своих балконах около получаса. Организаторы не забывали напоминать в перерывах между песнями о необходимости самоизоляции.

По тому же пути пошел и певец Денис Майданов – его балконный концерт не оставил равнодушными даже пожилых людей. В окнах и на балконах подпевали, танцевали и снимали происходящее на видео.

Другие звезды агитируют свою аудиторию онлайн. Гоша Куценко сыграл онлайн-концерт "У кого все дома" и в своем Инстаграме призвал заняться самосовершенствованием.

В регионах люди к самоизоляции подошли тоже творчески. В Челябинске с балкона играли "Катюшу". А в Красноярске кто-то играл для соседей на саксофоне.

Все эти видео активно разошлись по социальным сетям, а Инстаграм и вовсе поддержал Россию в борьбе с коронавирусом специальным значком "сидим дома", чтобы видео и фото блогеров, поддерживающих эту идею, пользователи видели в первую очередь.

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