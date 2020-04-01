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Коронавирус 40 минут назад

1 апреля 202004:46 Елизавета Храмцова

Российские ученые разрабатывают новые тесты и лекарства от коронавируса

Российские ученые разрабатывают новые тесты и лекарства от коронавируса

Чувствительность высокая, соответствие всем европейским требованиям подтверждено, а главное, доказано – система способна определять коронавирус и схожее заболевание — ближневосточный респираторный синдром.

Новые высокоточные тесты, которые уже получили регистрацию, разработали в НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. Их могут использовать во всех лабораториях, которые имеют лицензию для проведения исследований на ОРВИ и грипп, как в государственных, так и в частных. Вместе с подготовкой на анализ уйдет около 2 с половиной часов.

"Один набор — это не один тест. Это от 55 исследований до 200. Мы сейчас расширяем возможности комплектации, то есть производство наборов реагентов от 55 до 200 в одном комплекте. Таких комплектов можно производить тысячи и десятки тысяч, в зависимости от того, какая будет потребность", — сообщила Светлана Яцышина, руководитель референс-центра по мониторингу за возбудителями инфекций дыхательных путей Роспотребнадзора.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует использовать в тестировании самый эффективный способ обнаружения коронавируса – метод полимеразной цепной реакции, или ПЦР. Он выявляет даже небольшое количество генетического материала вируса. Провести такое исследование возможно только в лаборатории. На этом методе основаны и новые российские тесты, и системы новосибирского центра "Вектор", которые широко использовались до сих пор. "Вектор" поставляет свою продукцию в 15 диагностических лабораторий России, в числе которых – и частные. Разработка Центра стратегического планирования и управления рисками Минздрава также прошла регистрацию. У тест-системы – повышенная чувствительность, ее уже доставили в российские медучреждения.

Также регистрацию в Роспотребнадзоре получили: российско-японские тесты, которые основаны на методе изотермальной молекулярной диагностики SmartAmp, а также системы, которые создали специалисты Федерального-медико-биологического агентства. У последнего время исследования сократили до 90 минут.

В то же время во всем мире исследователи сейчас стремятся к созданию такого исследования, при котором материал не надо будет отправлять лабораторию. Так, в ближайшее время регистрацию должен получить российский прибор Индикатор-БИО. Он всего за полчаса анализирует биоматериал, помещенный на специальный картридж. По такому же принципу работает и автоматизированный тест, разработанный немецкой фирмой "Бош". В Великобритании создали портативное оборудование, которое определяет коронавирус с помощью тест-полосок. Американскую экспресс-систему, в которой используются картриджи, продемонстрировал президент США. Правда, Дональд Трамп не разобрался с аппаратом и поставил его на стол горизонтально, а не вертикально.

"У нас есть действительно хорошие вещи. Цифры при тестировании были просто невероятные. Но в ближайшие дни мы ускоримся. И тот прибор, который у нас есть сейчас, это пятиминутный тест, он обладает высокой точностью", — сообщил Дональд Трамп, президент США.

Между тем, в России продолжается работа сразу над несколькими видами лекарства от коронавируса. Руководитель Федерального медико-биологического агентства, Вероника Скворцова, в интервью Владимиру Соловьеву рассказала: ведомство готово передать в больницу в Коммунарке около трех тысяч упаковок лекарства "Мефлохин". На основе этого противомалярийного препарата уже разработали схемы лечения коронавируса. Теперь исследователи смогут проверить эффективность препарата.

Кроме того, уже в апреле совместное предприятие Российского фонда прямых инвестиций и группы компаний "ХимРар" будет выпускать препарат "Фавипиравир".

"Этот препарат был проверен на сотнях больных в Китае. Данные опубликованы в том числе и в рецензируемых журналах. Мы видим, что сокращается время болезни с 11 до 4 дней, а количество пневмоний сокращается с 40 до 10 процентов", — рассказал Андрей Иващенко, председатель совета директоров ГК "ХимРар".

"Мы инвестировали в совместное предприятие с ХимРаром, чтобы начать производство данного препарата в России. Мы также видим значимую поддержку и от премьера Мишустина, и от вице-премьера Голиковой, которые поддерживают быструю регистрацию данного препарата в России", — подчеркнул Кирилл Дмитриев, генеральный директор, председатель правления РФПИ.

Ожидается, что мощностей производства хватит не только на Россию, но и на зарубежные рынки. За год предприятие планирует выпустить 600 тысяч упаковок препарата.

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