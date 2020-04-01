Статистика, которую ждали: PMI от Caixin в Китае не противоречит официальному

Индекс менеджеров по закупкам от частной компании Caixin выходит обычно на сутки позже официальной статистики. И зачастую противоречит ей. Однако нынешние данные подтверждают тренд на восстановление, обозначенный Нацбюро статистики КНР. Caixin / Markit Manufacturing (PMI) за март составил 50,1 пункта. Это меньше официальных 52 пунктов, однако также превышает психологическую отметку в 50. Показатели, находящиеся выше нее говорят о росте, ниже — о сокращении.

В феврале PMI от Caixin составил рекордно низкие 40,3 пункта. Аналитики ожидали, что мартовский показатель достигнет 45. Однако Китай действительно смог превзойти ожидания аналитиков, перейдя к активному росту.

Caixin, в отличие от Нацбюро изучает данные не только по крупным компаниям, но и небольшому бизнесу. Ожидалось, что он будет восстанавливать производство гораздо медленнее. Отставание от гигантов действительно есть: согласно официальным данным после февральского простоя к работе вернулись 96,6% крупных предприятий и только 71,7% — небольших. Но разрыв оказался не столь критическим, как ожидалось.

Как писали ранее Вести.ру, Нацбюро статистики КНР уже отметило, что бурный рост обусловлен в том числе эффектом низкой базы. Это отмечают и в Caixin. “Пандемия продолжала оказывать влияние на условия спроса и цепочки поставок, при этом общее количество новых производств сократилось второй месяц подряд, а сроки поставок резко снизились”, — отмечается в пресс-релизе компании.