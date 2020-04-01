В Красноярске двое детей заразились коронавирусом

По информации управления Роспотребнадзора Красноярскому краю, в Красноярске коронавирус зарегистрирован у двоих детей. Всего в регионе зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции.

В течение последних суток врачам в Красноярске удалось вылечить четвертого пациента, у которого ранее был зарегистрирован COVID-19, 12 человек находятся под подозрением, боле 11 тысяч человек находятся под наблюдением, передает "Интерфакс".