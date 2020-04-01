Эрик Сюй: Пекин не будет сидеть и смотреть, как США “убивают∎ Huawei

Пекин не будет сидеть и смотреть, как Вашингтон “убивает” компанию Huawei, и могут нанести ответный удар, заявил в интервью CNBC председатель совета директоров китайского техногиганта Эрик Сюй.

Таким образом топ-менеджер прокомментировал сообщение Reuters о том, что администрация Трампа готовит новый пакет ограничений, направленных против технологической компании. В частности, речь может идти об обязательном лицензировании продукции для производителей микросхем, если они будут использовать американское оборудование для производства компонентов, продаваемых Huawei.

Удар, как отмечает Reuters, нацелен в первую очередь на ограничение продаж микросхем от Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) Huawei. TSMC производит чипы, которые разрабатывает Huawei.

“Китайское правительство не будет сидеть и смотреть, как убивают Huawei. Я верю, что будут контрмеры”, — заявил Эрик Сюй.

США утверждают, что оборудование 5G из Китая может представлять угрозу для национальной безопасности. Сюй уверен, что Китай может использовать ту же логику для американских устройств, с американскими же чипами, и заблокировать им доступ на китайский рынок.

“Если Китай примет контрмеры, разрушительные последствия для промышленности по всему миру будут огромными. Как только ящик Пандоры будет открыт, он будет иметь разрушительное влияние на глобальную экосистему. Huawei будет не единственным, кого можно уничтожить”, — сказал Сюй, добавив, что американские компании “не смогут остаться невредимыми”.

Сильная риторика подчеркивает потенциальный ущерб, который такое изменение правил может нанести Huawei. В прошлом году компания была включена в черный список США, который ограничивал возможности ведения бизнеса американскими фирмами с Huawei. Однако некоторые лазейки позволили компаниям по-прежнему поставлять определенные компоненты для Huawei. Тем не менее, как писали ранее Вести.ру, китайский гигант уже понес серьезные потери. Как заявил в интервью CNBC Эрик Сюй, санкции стоили Huawei $12 млрд.