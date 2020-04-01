Сооружение модульных медицинских комплексов идет полным ходом

Силами военных в 15-ти регионах страны — от Камчатки до Калининграда- возводятся модульные медицинские центры. По данным Министерства обороны РФ, на семи площадках готов фундамент, залили 4 тысячи кубометров бетона. Сейчас там монтируют стены.

Только за сутки на площадки доставили сотни тонн металлоконструкций и 7 тысяч кубометров сэндвич-панелей. Всего должно появиться 16 клиник, которые будут принимать не только военных, но и гражданских. Работы на этих объектах идут круглые сутки, 4,5 тысячи специалистов трудятся в три смены. Первый медицинский комплекс — в Нижнем Новгороде — планируют сдать уже в середине апреля, сообщает телеканал "Россия 24".