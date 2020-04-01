Руководство Благовещенска передало свой автопарк волонтерам и в больницы

В Благовещенске автопарк областного правительства передали в распоряжение больниц и волонтеров. На ведомственных машинах добровольцы доставляют товары первой необходимости и лекарства, тем, кто на вынужденной самоизоляции. Врачи третьей городской поликлиники Благовещенска получили транспорт для работы одними из первых.

Автопарк областного правительства передан в распоряжение больниц и волонтеров. По поручению Василия Орлова водители ведомственных машин помогают добровольцам доставлять товары первой необходимости и лекарственные препараты, развозят мобильные бригады по вызовам к тем, кто находится на самоизоляции. Врачи третьей городской поликлиники Благовещенска одни из первых, кто получил дополнительный транспорт.

Вместо министра на пассажирском сиденье Вадим Шереметьев возит медиков. Теперь водитель правительственного автопарка в составе мобильной бригады. Выезжают на дом к самоизолированным с признаками ОРВИ для забора клинических материалов, выписки льготных рецептов.

Правительственные машины предоставляются по заявкам, ежедневно их количество может варьироваться. Спецтранспорт проходит обязательную дезинфекцию. Расходы на ГСМ, ремонт машин, зарплату водителей оставляет за собой областное правительство.

"Пока есть такая потребность, как у врачей, так и у волонтеров, автомобили будут предоставлены им на необходимое время, круглосуточно, полностью по их потребности", — заверил Андрей Дюмин, руководитель аппарата губернатора и правительства Амурской области.

Служебный транспорт позволил волонтерам работать оперативнее. Раньше им приходилось тратиться на такси. Ребята из центра развития добровольчества отрабатывают заявки только от инвалидов и пенсионеров. Помогут вынести мусор или дистанционно оплатить услуги ЖКХ. Пока же в основном закупают лекарства и продукты. Особенным спросом среди тех, кто звонит на горячую линию 112, пользуются молочная продукция, яйцо, крупы, хлеб, картофель. К выездам добровольцы допускаются только с нормальной температурой. После передачи покупок они обязаны сменить маску и перчатки. Такая работа в условиях карантина волонтерам-студентам будет засчитана как учебная и производственная практика.

В экстренную службу, кстати, за последние сутки поступило около тысячи двухсот звонков — заметно больше, чем обычно. На заседании оперативного штаба решили, актуальная информация будет размещена на сайте областного правительства, поскольку вопросы задают однотипные.

У всех трех туристов, прибывших накануне из Таиланда с повышенной температурой, результаты теста на коронавирус оказались отрицательными. Около шестисот проверок показали, что амурчане соблюдают режим домашней изоляции. В благовещенском аэропорту приняли последний в условиях карантина зарубежный борт — из Вьетнама. Людей с признаками инфекции не обнаружено.