Россияне массово возвращаются на Родину из Индии

Спецрейсы Аэрофлота вылетают из закрытых аэропортов Нью-Дели и Гоа. Добиться разрешения на вылет и проезд через границы между штатами удалось благодаря усилиям наших дипломатов.

Они добирались до Нью-Дели со всей Индии, что бы при первой возможности вернуться домой. Границы между штатами закрыты, но власти Индии откликнулись на просьбу наших дипломатов и выдали специальные разрешения, чтобы желающие улететь россияне смогли оказаться в аэропорту.

Врач посольства России измеряет температуру и проводит первичный осмотр всех улетающих на родину. Поздний ужин для изнуренных соотечественников — русские щи и картошка перед ожиданием рейса на Москву.

Официально аэропорт Нью-Дели закрыт. Но это так называемый "дополнительный рейс" Аэрофлота. Сначала на него сядут те, у кого билет на конкретно этот рейс, затем пассажиры, которые еще до всех ограничений брали билеты на другие даты, а затем — все остальные, кто решил вылетать из Индии, пользуясь такой возможностью.

Это уже второй за неделю борт из Дели в Москву. Власти страны закрыли небо еще 12 марта, и каждому такому специальному перелету предшествует долгая череда согласований.

Накануне из популярного у россиян курортного штата Гоа еще один рейс увез 127 человек. Уже сейчас понятно, что для возвращения на родину всех желающих подобных рейсов потребуется несколько. Дипломаты говорят, что готовы заниматься каждым российским гражданином.

На прилете вернувшиеся из Индии россияне, еще раз должны быть обследованы медиками, после чего они отравятся по домам в родные города. Где их ждет добровольный, но обязательный двухнедельный карантин.