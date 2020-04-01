1 апреля 202006:12

В России стартовал весенний призыв

В России стартовал весенний призыв

До 15 июля на службу призовут 135 тысяч новобранцев. При этом в войска они отправятся не раньше 20-го мая. В этом году всё внимание уделено здоровью бойцов. Сейчас среди военнослужащих заболевших нет. Чтобы ситуация и дальше оставалась благополучной, примут все необходимые меры.

Как рассказал глава организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский, на всех призывных и сборных пунктах есть бесконтактные термометры, медицинские маски и тест-системы. В регламент работы комиссий внесли изменения, чтобы не допустить скопления людей. В помещениях проводят тотальную дезинфекцию, сообщает телеканал "Россия 24".

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