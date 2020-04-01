В Вологодской области полицейские спасли подростка с дрейфующей льдины

Мальчик застрял на льдине в 30 метрах от берега реки Кубена. Его заметила женщина, позвонила в полицию. Ближе всего оказались инспекторы ГИБДД. Счёт шёл на минуты, и им пришлось действовать самостоятельно.

Они нашли на берегу доски и положили их на лёд, чтобы добраться до мальчика. Затем помогли ему перебраться с отколовшейся льдины на твёрдый лед, а затем – на сушу. И, как раз после этого, льдина, на которой он находился, перевернулась и ушла под воду.

Школьника доставили в больницу, где его осмотрели врачи, а затем передали родителям, сообщает телеканал "Россия 24".