В Волгоградской области провели учения в преддверии пожароопасного периода

Пожарные отработали навыки ликвидации лесных возгораний. В этом году климатическая весна в регион пришла рано, так что уже нужно быть наготове.

Пожарные расчеты выдвигаются на тушение возгорания в лесу. Во главе колонны — техника для опашки массива. Ведь первая задача — не дать огню распространиться. Остановить пожар и уберечь расположенный рядом поселок. Воду берут из ближайшего озерца. Пока она пульсирует по венам пожарного рукава, в лесополосе разворачивается масштабная борьба.

Слаженными, совместными действиями сотрудники Федеральной противопожарной службы и волгоградского лесничества сначала очаг возгорания в лесополосе локализовали по периметру, а затем успешно потушили.

Эта история — спланированная и учебная. Но может повториться уже в реальности. С повышением температуры в регионе каждый год растет и число ландшафтных пожаров.

"Весна пришла очень рано в этом году. Так как снега было мало, соответственно и пожары начались намного раньше. Этому способствует сухая ветренная погода. Ежедневно большое количество возгораний", — отметил Евгений Малюк, начальник 1-го отряда ФПС по Волгоградской области.

В 2017 году вблизи населенных пунктов Овражный и Каменный Буерак горело свыше 900 гектаров растительности. Жертв тогда удалось избежать, но в хуторе Овражном выгорели хозяйственные постройки и легковой автомобиль. Сейчас работники лесничества заранее выходят в рейды.

Пожароопасный период в регионе начинается 1 апреля. С этого дня возрастают требования к соблюдению мер безопасности. А тех, кто их проигнорирует, будут наказаны штрафом до пяти тысяч рублей.