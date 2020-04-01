Быстрый интернет появился в еще одном районе Якутии

В Якутии еще один район вышел в быстрый интернет. В Вилюйском районе установили оборудование, которое позволит каждому абоненту получить широкополосный доступ во всемирную паутину.

50 мегабит в секунду — в Вилюйске до недавнего времени скорость интернета немыслимая. А теперь — вполне доступная, благодаря технологии GPON. Т.е. оптоволоконный кабель проводят в квартиру каждого абонента. Для предпринимателя Дмитрия Пономарёва и его семьи это стало особенно актуальным после введения карантина.

Для подключения сёл специалисты провели работу по подвесу и монтажу волоконно-оптического кабеля с установкой деревянных опор. Подключать абонентов будут по мере того, как будет расти оптоволоконная линия в Вилюйском районе.

Отводные сети магистральной ВОЛС до населенных пунктов были протянуты общей длиной более 20 километров. Теперь кроме Вилюйска, к оптоволокну подключены еще пять сел в районе.

К оптоволокну подключены Хампа, Кысыл-Сыр, Тасагар, Тыпмы и Чикене. В общей сложности по всей территории вилюйского района протянули более 270 километров волоконно-оптических линий связи.

Интернет-компании поддерживают карантинный режим всеми необходимыми мерами. Для жителей республики, при той же цене — повышается скорость интернета, множество сервисов стали бесплатными.

Техотдел работает в круглосуточном режиме. Интернет-сети, и вся остальная инфраструктура готовы к увеличению интернет-трафика и нагрузки на сеть. В условиях противодействия распространению коронавируса и удаленной работы, готовы и к дальнейшему повышению нагрузки.