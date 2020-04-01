1 апреля 202006:59

В Иркутской области своей скоростью прославился старший лейтенант полиции

В Иркутской области своей скоростью прославился старший лейтенант полиции

В Иркутской области водитель иномарки совершал на дороге опасные манёвры, грубо нарушая ПДД. Инспекторы ДПС пытались остановить машину. Но водитель не реагировал на требования полицейских — наоборот, только прибавил скорость.

Лейтенант воспользовался моментом, когда водитель все же замедлился и догнал автомобиль бегом, сообщает телеканал "Россия 24". Открыл заднюю дверь, на ходу запрыгнул в салон авто — только так и удалось остановить нарушителя.

"Полицейские посредством громкой связи потребовали от водителя остановить транспортное средство, но тот увеличил скорость и продолжил движение. Он грубо нарушил правила дорожного движения, создавая реальную угрозу безопасности жизни и здоровья другим участникам дорожного движения. За рулём с признаками опьянения находился местный житель", — сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

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