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1 апреля 202007:16

Аргентина заявила о намерении продолжить переговоры с кредиторами

Juan Ignacio Roncoroni/ EPA

Буэнос-Айрес упорно пытается убедить своих кредиторов реструктуризировать внешний долг страны размером $83 миллиарда. В противном случае Аргентине грозит дефолт. 31 марта она уже просрочила исполнение своих обязательств. Однако министр экономики Мартин Гусман заявил, что страна намерена продолжать переговоры с кредиторами на этой неделе, хотя коронавирус внес свои коррективы: процесс явно забуксовал.

Левоцентристское правительство президента Альберто Фернандеса заявило, что оно рассматривает "множественные комбинации", которые гарантируют устойчивость любой новой сделки с кредиторами. По словам Гусмана, Аргентина рассматривает в том числе возможность включения инструментов с купонными выплатами, привязанными к экономическим показателям. Правительство также будет учитывать суммарную доходность инвестиций, поскольку так оно может определить, сколько будет стоить стране выход на кредитные рынки по более разумным ставкам в будущем.

Согласно плану реструктуризации долгов Аргентина надеется увеличить резервы центрального банка до $65 миллиардов к 2024 году. Сейчас они составляют $43,585 миллиарда. И Гусман, и президент Фернандес неоднократно заявляли, что им необходимо в ближайшее время заключить сделку с держателями облигаций, чтобы предотвратить дальнейшее сокращение резервов.

При этом Гусман отметил, что некие важные исходя из международного законодательства реперные точки намечены на апрель. Ранее в марте министр заявил о создании экономической дорожной карты — это ключевой момент в переговорах, ведь кредиторы потребовали подробностей о планах страны в свете реструктуризации госдолга.

В числе ключевых задач Гусман обозначил рефинансирование уже запланированных платежей в Международный валютный фонд. В общей сложности Аргентина должна МВФ около $44 миллиардов.

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