Индекс производственной активности АСЕАН достиг рекордно низкого уровня

Производители Юго-Восточной Азии в марте почувствовали на себе основную всю тяжесть последствий пандемии коронавируса. Как сообщает IHS Markit, индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности стран АСЕАН упал до рекордно низкого уровня: условия работы ухудшились самыми быстрыми темпами за всю историю исследований (с 2012 года).

PMI упал в марте до 43,4 после февральских 50,2, оказавшись таким образом намного ниже уровня 50,0. Это указывает на заметный спад: все ключевые показатели опроса достигли рекордных минимумов. IHS Markit отмечает значительные темпы снижения объемов производства и общего объема новых заказов.

Среди семи составляющих индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности стран АСЕАН, наиболее резкое падение продемонстрировала обрабатывающая промышленность Сингапура: PMI рухнул сразу на 18,1 пунктов до рекордно низких 27,7. Индекс деловой активности на Филиппинах упал до 39,7, опустившись ниже отметки 50,0 впервые с начала исследований. Индекс деловой активности в Индонезии после февральского роста в марте перешел к падению, просев до рекордно низкого уровня в 45,3. В Таиланде показатель рухнул до 46,7, а в Малайзии — до 48,4.

“В марте впервые было зафиксировано, что все семь стран-участниц одновременно отметили ухудшение состояния своих соответствующих производственных секторов”, — говорится в сообщении IHS Markit, — “В целом март продемонстрировал худшие показатели производственного сектора АСЕАН за всю историю его существования”.