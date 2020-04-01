Subaru объявила об остановке производства в Японии

Японский автопроизводитель Subaru из-за пандемии коронавируса закрывает свой завод по сборке, расположенный в префектуре Гумма к северу от Токио. По информации агентства Киодо, конвейеры остановятся примерно на 3 недели: с 11 апреля по 1 мая. За это время, по подсчетам агентства, компания могла бы выпустить 70 тысяч автомобилей.

При этом в автомобильной корпорации подчеркнули, что все сотрудники остановленного предприятия сохранят за собой рабочие места.

На закрывающемся предприятии производятся популярные модели Impreza и Forester. Их продают как на внутреннем, так и на североамериканском рынке. На долю предприятия приходится 70% глобальных продаж японской компании.

Ранее, 23 марта, Subaru уже закрыла свой завод в США. Первоначально производство на предприятии, расположенном в штате Индиана, было поставлено на паузу до 7 апреля. Но теперь возможный срок возобновления работы перенесли на 20 апреля.

Subaru не единственный автопроизводитель, приостановивший свое производство в Японии. На аналогичные меры пошли Toyota, Nissan и Honda. Всего на данный момент в Японии зафиксировано 2235 случаев заражения COVID-19. Из них 712 человек — с карантинного судна Diamond Princess.