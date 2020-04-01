Южная Корея отчиталась о резком падении экспорта

Южнокорейский экспорт снизился в марте на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Результат оказался гораздо хуже итогов февраля, когда этот показатель демонстрировал рост на 4,3%. Тем не менее, аналитики, опрошенные Reuters, ожидали более глубокого падения — на 1,5%.

Что же позволило торговле четвертой по величине экономике Азии хоть как-то удержаться на плаву? Полупроводники! Хотя в стоимостном выражении их экспорт снизился на 2,7%, в количественном он вырос на 27%. Объясняется это глобальной самоизоляцией, резко повысившей спрос на ноутбуки и накопители.

“Спрос на твердотельные накопители серьезно увеличился благодаря увеличению числа людей, работающих на дому, что улучшило общие показатели экспорта”, — пояснил представитель корейского минторга, — “Рост спроса на ноутбуки и твердотельные накопители считается частью экспорта компьютеров, который вырос на 82,3%. Но мы ожидаем ухудшения данных по поставкам в апреле, поскольку все больше и больше стран испытывают серьезные трудности из-за вспышки коронавируса. А это ослабит глобальный спрос”.

По данным министерства торговли, экспорт в Китай упал в марте на 5,8% в годовом исчислении, однако экспорт в США и Европейский союз вырос на 17,3% и 10,0% соответственно. Ведомство отмечает, что эти данные еще не отражают в полной мере влияние пандемии.