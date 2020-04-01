Регионам выделено 33,4 миллиарда на создание дополнительных мест в больницах

Правительство РФ приняло решение направить регионам 33,4 миллиарда рублей на создание дополнительных мест и оснащения больниц оборудованием. Средства выделяются в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.

Помощь получат 77 регионов, в том числе Томской области будет выделено 156 миллионов рублей. Об этом на своей странице в соцсети сообщила депутат Госдумы Татьяна Соломатина.

Отметим, по состоянию на 1 апреля в больницах Томска и Северска остаются 23 человека. Накануне трое были выписаны из томской больницы номер 3, диагноз коронавирус у них не подтвердился. В Томской области по-прежнему два человека лечатся от COVID-19, их состояние удовлетворительное.

Кроме того, информирует ГТРК "Томск", сегодня глава региона Сергей Жвачкин объявил режим всеобщей самоизоляции. Он будет действовать во всех городах и районах до 14 апреля.