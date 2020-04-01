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1 апреля 202008:43

Дефицит бюджета США может достичь максимума со времен Второй мировой войны

Дефицит бюджета США может достичь максимума со времен Второй мировой войны

Поскольку США тратят триллионы долларов на борьбу с коронавирусом и его последствиями, годовой дефицит бюджета относительно размера американской экономики может достичь максимального уровня со времен Второй мировой войны, пишет MarketWatch.

В минувшие выходные президент США Дональд Трамп подписал закон о финансовой поддержке экономики в размере 2,2 триллиона долларов. Он и лидеры Конгресса говорят о еще одном крупном пакете мер по стимулированию экономики.

Еще до пандемии COVID-19 США ожидали, что в 2020 финансовом году, который начался 1 октября 2019 года и завершится 30 сентября 2020 года, дефицит составит чуть более 1 триллиона долларов впервые с 2012 года, показывают последние оценки правительства.

Согласно новому исследованию Morgan Stanley, дефицит составит не менее 3,7 триллиона долларов в 2020 календарном году и еще 3 триллиона в 2021 календарном году.

В целом дефицит бюджета в ближайшие два года может привести к тому, что государственный долг вырастет примерно до 29 триллионов долларов с предполагаемых 23,6 триллиона долларов в настоящее время. Ранее США не ожидали, что эта отметка будет достигнута до 2025 года.

Дефицит федерального бюджета в текущем финансовом году, как ожидается, превысит послевоенный рекорд в 9,8% ВВП, достигнутый в 2009 финансовом году. Если предположить, что экономика США сократится в текущем финансовом году, то дефицит бюджета по отношению к размеру экономики может даже приблизиться к 15-20%. В последний раз такие показатели наблюдались в США во время Второй мировой войны.

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