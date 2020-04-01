Камчатка ввела режим полной самоизоляции

На Камчатке вводятся меры по противодействию коронавирусу. Жителей края обязали не покидать свои дома без острой необходимости. Исключение — необходимость обращения за экстренной медпомощью, а также ситуаций, при которых имеется прямая угроза жизни и здоровью. Об этом сообщил губернатор Камчатки Владимир Илюхин.

Разрешено посещать близлежащие магазины, выгуливать животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выносить мусор. При этом в общественных местах необходимо соблюдать дистанцию — не менее 1,5 метра, передает ТАСС.

Как сообщалось, по состоянию на 31 марта в России зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек полностью выздоровел. Большинство случаев заражения приходится на Москву (1613).