На водителя, насмерть сбившего журналиста "Вести Новосибирск", завели дело

В отношении водителя, насмерть сбившего журналиста "Вести Новосибирск", возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Новосибирской области в среду, 1 апреля.

Как уточнили в полицейском главке, дело на 27-летнего новосибирца завели по статье "Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека". Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Журналист ГТРК "Вести Новосибирск" трагически погиб 30 марта поздно вечером. По дороге домой Антон Лучанский выходил из трамвая, когда его сбил автомобиль. За рулем "Мерседеса" был молодой водитель. Он, по непонятным причинам, не пропустил пассажира, выходившего из трамвая. Сотрудники ГИБДД сразу указали на вину водителя. Тот двигался при мигающем зеленом сигнале светофора и не убедился в безопасности своих действий. Очевидное нарушение ПДД, так как водитель обязан был пропустить пешехода, выходившего из трамвая.

Расследование дела продолжается.