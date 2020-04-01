1 апреля 202008:32

Месси составил рейтинг будущих звезд футбола

Global Look Press

Капитан испанской "Барселоны" Лионель Месси назвал 15 самых перспективных футболистов мира, которую в будущем могут стать звездами футбола. Свой выбор аргентинец аргументировал, дав небольшой комментарий.

Трент Александр-Арнольд ("Ливерпуль") — это защитник, отлично выбирающийся в атаку. За ним будущее.

Кристиан Пулишич ("Челси") — он имеет отличный баланс и ловкость.

Мейсон Маунт ("Челси") — он способен стать одним из лучшим, если исходить из того, что я видел.

Фил Фоден ("Манчестер Сити") — у него огромный талант. Он будет делать удивительные вещи в в игре.

Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд) — впечатляет его способность проходить защитников на своем дриблинге.

Лука Йович ("Реал") — волшебный игрок. Он делает невозможное возможным.

Кай Хаверц ("Байер") — впечатляет его самообладание у чужих ворот. И это несмотря на его возраст.

Эдер Милитао ("Реал") — феноменальный талант, неистовый конкурент.

Усман Дембеле ("Барселона") — его темп на тренировках пугает.

Уссем Ауар ("Лион") — при владении мячом он всегда спокоен. Имеет исключительную технику.

Френки Де Йонг ("Барселона") — один из самых искусных распасовщиков среди своих сверстников, которых я только видел.

Жоау Фелиш ("Атлетико") — один из самых захватывающих молодых футболистов мира на данный момент.

Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен") — очень опасный игрок, быстрый, и умеет завершать атаки.

Йозуа Киммих ("Бавария") — очень талантливый защитник, совершающий много результативных передач.

Бенжамен Павар ("Бавария") — классный защитник. Он умеет много пробивать по воротам.

Своим видением относительно потенциальных звездочек мирового футбола Месси поделился с порталом Give me sport.

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