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Коронавирус 3 минуты назад

1 апреля 202008:55

В Коммунарке находятся более 150 пациентов с коронавирусом

Сергей Бобылев/ТАСС

В больнице в Коммунарке находятся более 300 пациентов, у 153 из них анализ на коронавирус положительный. Об этом сообщил сообщил главврач больницы Денис Проценко на странице в соцсети Facebook.

В отделении реанимации находятся 20 человек, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 7 человек, у четверых из них подтвержден COVID-19. Кроме того, по словам врача, за прошедшие сутки поступили 26 человек, выписаны 35 пациентов.

 

По последним данным, в России коронавирусом заразились более 2,3 тысячи человек, 17 человек умерли.

Накануне стало известно, что у Денис Проценко тоже заболел коронавирусом. По его словам, он чувствует себя хорошо, и находится на изоляции в кабинете. Болезнь протекает без осложнений. Владимир Путин и Сергей Собянин регулярно сдают анализы на коронавирус. 

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