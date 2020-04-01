Рождение и смерть будут регистрировать дистанционно

Министерство юстиции РФ готовится к запуску дистанционной процедуры регистрации рождения и смерти человека, передает "Интерфакс".

Как сообщили в пресс-службе ведомства, дистанционные сервисы организованы по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Услуги будут доступны в ближайшее время.