Акции европейских компаний продемонстрировали рекордное падение в I квартале

Европейские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник. Однако прошедший квартал стал для рынков худшим с 2002 года из-за пандемии коронавируса и опасений по поводу рецессии в регионе, сообщает CNBC.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 завершил торги во вторник ростом на 1,5%. Однако период с января по март стал для индекса худшим кварталом с 2002 года — снижение составило 23,1%. Это также худший первый квартал в истории.

Испанский индекс IBEX упал на 30% за этот период, итальянский FTSE MIB снизился на 28%, а немецкие и британские голубые фишки потеряли около 25%.

Во вторник европейские фондовые индексы позитивно отреагировали на опубликованные накануне данные о производственной активности в Китае.

Официальный PMI производственного сектора Китая в марте составил 52 пункта. Опрошенные Reuters аналитики прогнозировали, что индекс составит 45 пунктов. Показатель выше 50 пунктов отражает рост деловой активности, ниже — снижение активности. Акции материкового Китая также росли во вторник после публикации данных.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник в красной зоне. Dow Jones Industrial Average упал на 1,84%. S&P 500 к закрытию торгов опустился на 1,6%. Nasdaq Composite потерял 0,95%.