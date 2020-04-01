Сто китайцев в костюмах химзащиты напугали людей в аэропорту Владивостока

В международном аэропорту Владивостока сегодня утром очевидцы наблюдали группу людей в костюмах химзащиты. Это оказались прибывшие утренним рейсом порядка ста граждан Китая.

Как выяснилось, группа прибыла из Москвы, у всех имеется вид на жительство в России, сообщают "Вести Приморье". Получается, что люди в белых костюмах, прилетевшие из Москвы во Владивосток, уже в течение четырех дней прибывают внутренними рейсами. Это граждане КНР, имеющие вид на жительство и работу в России. Среди них есть, в том числе и проживающие в городах Приморья: во Владивостоке и Уссурийске, уточняет VL.ru. А спецодежду китайцы решили одеть для индивидуальной защиты.

Стоит отметить, что в период карантина на пассажиров внутренних рейсов не распространяются требования об обязательной двухнедельной самоизоляции. Прибывающие по месту назначения только заполняют анкеты и проходят проверку температуры.

По данным на 1 апреля новых подтвержденных случаев коронавируса в Приморье не выявлено. Но еще у одного пациента – подозрение на инфекцию. По информации территориального управления Роспотребнадзора, в настоящее время в инфекционном госпитале находятся два пациента с предварительно положительной пробой на новый коронавирус. Первый выявлен накануне, второй пациент находится на карантине с момента госпитализации из аэропорта, лаборатория также выявила положительную пробу на инфекцию. Она отправлена в ГНЦ "Вектор" в Новосибирске.