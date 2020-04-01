Apple купила одно из лучших погодных приложений и закроет Android-версию

Команда популярного приложения Dark Sky, предоставляющего гиперлокальные и поминутные прогнозы погоды, объявила о покупке их проекта компанией Apple. Сотрудники перейдут на работу в "яблочную" фирму.

Кроме того, в 2022-м году Dark Sky прекращает прием новых заявок на подключение к своему API (механизм для получения данных другими приложениями) и полностью прекратит доступ к нему в 2022-м году. Данные Dark Sky используют популярные Carrot Weather, погодные расширения для Google Chrome, альтернативный поисковик DuckDuckGo и даже Microsoft.

Приложение Dark Sky для Android исчезнет из Google Play уже сейчас, а полностью перестанет работать с 1 июля 2020-го. iOS-версия пока доступна в App Store, однако Apple, очевидно, намерена так или иначе интегрировать наработки команды Dark Sky в штатное погодное приложение на iPhone.

Оно практически не менялось с момента выхода iOS 7, то есть без малого семь лет. Только поставщик информации сменился с выходом iOS 8: место Yahoo занял Weather Channel. Одно из главных преимуществ Dark Sky - пуш-уведомления о значимых изменениях погоды. Например, программа предупреждает пользователей, когда вскоре должен начаться дождь.

На изображении выше показана фантазия дизайнера Паркера Ортолани о том, как может преобразиться приложение "Погода" на айфонах после покупки Apple Dark Sky.