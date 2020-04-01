КХЛ осталась без "Адмирала" на следующий сезон

Хоккейный клуб "Адмирал" из Владивостока прекратит свои выступления в Континентальной хоккейной лиге. Команда не будет принимать участия в лиге в сезоне 2020/21 из-за эпидемиологической ситуации.



"В Континентальной хоккейной лиге "Адмирал" от Приморья в новом сезоне играть не будет, — говорится в сообщении на официальном сайте Министерства физической культуры и спорта Приморского края. — В клубе останутся только молодежные команды в МХЛ и U-18, а также детско-юношеская команда".



На снятие "Адмирала" с КХЛ повлияла ситуация с пандемией коронавируса. В министерстве сообщили, что те финансовые средства, которые изначально планировались на содержание краевых команд, теперь будут направлены в резервный фонд Приморского края и будут использованы для борьбы с COVID-19. Из-за этого и принято решение приостановить заключение контрактов с профессиональными командами края.



Изменения произойдут с владивостокскими командами и в других видах спорта: волейболе, баскетболе и футболе. Так, ФК "Луч" вне зависимости от результатов нынешнего сезона покинет второй дивизион, сменив его на третий.