Хулиган в медицинской маске прострелил мужчине ноги в Новой Москве

В Новой Москве злоумышленник обстрелял из пистолета заходившего в подъезд мужчину, в результате тот оказался в больнице, сообщили в столичном управлении МВД.

Инцидент произошел вечером 31 марта на улице Сосенский Стан в поселке Коммунарка. Вооруженный пистолетом хулиган в медицинской маске окликнул 30-летнего мужчину у подъезда, а затем несколько раз выстрелил ему по ногам с расстояния примерно 5-7 метров.

Нападавший с места скрылся, пострадавшего доставили в больницу с огнестрельным ранением бедер. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".