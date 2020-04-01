Сканер зубов поможет реже ходить к стоматологу

Компания Panasonic, выпускающая помимо бытовой техники еще и "умные" зубные щетки и ирригаторы, представила концепт внутриротового сканера Decarte для самодиагностики состояния зубов в домашних условиях. Прибор призван заменить регулярные профилактические визиты к стоматологу, но при случае позволит дистанционно обратиться за консультацией.

Чем-то Decarte похож на обычную щетку, только вместо ворсинок стоит высокоскоростная камера со светодиодной подсветкой. Пользователю нужно нажать на кнопку включения, поместить его в полость рта и провести вдоль всего зубного ряда. В этот момент Decarte проведет HD-макросъемку и отошлет данные в мобильное приложение.

"Программа, в свою очередь, сохранит 'селфи' каждого зуба, очистит и проанализирует изображения, а результат представит на стилизованном схеме рта, - рассказали Вестям.Ru в пресс-службе Panasonic. - В зависимости от характера и опасности выявленных проблем каждую из них можно будет подсвечивать своим цветом". Например, синий предупредит о воспалении десны, красный - укажет на кариес, а желтый - на налет.

Также в приложении можно будет ознакомиться с рекомендациями по уходу за зубами, поделиться изображениями со стоматологом и обсудить вопрос о необходимости личного визита в клинику.

Пока что Decarte находится на стадии концепта. В Panasonic отметили, что изучают возможный спрос на подобные устройства и сервисы.