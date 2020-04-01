Коронавирус проник на нидерландскую подводную лодку

У нескольких членов экипажа нидерландской подводной лодки Dolfijn обнаружен коронавирус COVID-19. Из-за этого лодка прервала свое дежурство у берегов Шотландии в Северном море и возвращается на базу в порту Ден Хелдер на две недели раньше положенного срока, сообщает издание Dutch News.

В Министерстве обороны Нидерландов пояснили, что на плохое самочувствие, кашель и небольшую температуру пожаловались 15 членов экипажа лодки. У восьми из них анализы подтвердили наличие коронавируса. Как только Dolfijn прибудет на базу, весь экипаж будет помещен на карантин.

По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов, в стране сейчас насчитывается 12,5 тысячи заболевших коронавирусом нового типа, более тысячи человек скончались.