ВОЗ: противовирусные меры, принятые в Москве, должны сработать

Меры, принятые правительством Москвы для сдерживания коронавируса, должны сработать. Так считает представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

Она напомнила, что еще в начале вспышки COVID-19 российские власти начали активно применять меры, рекомендованные ВОЗ. По ее словам, ближайшие дни покажут, насколько эффективным будет сдерживание распространения болезни, но, как видно из опыта других стан, оно должно сработать.

В интервью РИА Новости Вуйнович отметила, что сейчас особую роль играют следующие меры: выявление на ранних этапах и изоляция пациентов с коронавирусом, выявление контактных лиц, тестирование, дистанцирование и самоизоляция, а также информирование населения.

С 30 марта в столице действует домашний режим самоизоляции, его должны соблюдать все москвичи, независимо от возраста. Закрыты все рестораны, ТЦ, парки, театры, спортивные объекты, отменены все развлекательные мероприятия. Из дома можно выходить до ближайшей аптеки или магазина, также разрешается выгуливать собак. В общественных местах нужно соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра. Вслед за столицей режим самоизоляции начали вводить и другие российские регионы.