Погранпереход Благовещенск - Хэйхэ открывают на три дня

Пассажирский коридор Благовещенск — Хэйхэ открыли 1 апреля. Пункты пропуска пограничных городов будут действовать до пятницы, 3 апреля.

Пограничные переходы были закрыты 30 марта. Это связано с принятыми правительством РФ дополнительных нормативных актов по недопущению проникновения коронавирусной инфекции в страну. Меры российских властей застали врасплох порядка 40 граждан Китая, среди которых студенты, предприниматели, мамы с детьми. Они именно в понедельник собрались возвращаться на родину.

Власти Амурского региона сделали запрос в федеральный центр о временном открытии пассажирского коридора. В результате пункт пропуска возобновляет работу в трехдневном режиме с 14.00 до 16.30 по амурскому времени.

ГТРК "Амур" напоминает, что временные пассажирские коридоры стали действовать с 27 января. За этот период в Благовещенск вернулись более 640 граждан России и 70 граждан Китая. Домой в КНР отправились более 880 жителей Поднебесной.