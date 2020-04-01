1 апреля в России начинается новый этап борьбы с CoV

С 1 апреля в России вступают в силу ряд решений президиума координационного совета при правительстве, направленных на борьбу с распространением в стране коронавируса COVID-19.

Так, госпитализация в плановом режиме теперь возможна только по направлению врача поликлиники, к которой прикреплен пациент в системе ОМС.

Минздрав, Федеральное медико-биологическое агентство России МБА и Минобороны совместно с правительством Москвы, ОАО "РЖД" и региональными властями должны выработать предложения по перепрофилированию государственных и частных медучреждений для приема больных с коронавирусом.

Также должен быть создан график поставок в лечебные учреждения медицинских масок. Особо указывается, что всеми необходимыми индивидуальной защиты, тест-системами и медицинским оборудованием должны быть обеспечены все учреждения Федеральной системы исполнения наказания.

Кроме того, с 1 апреля Минкомсвязи должно предоставлять в Фонд социального страхования и правительство Москвы сведения о гражданах, прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, из заполненных ими форм на едином портале госуслуг. Полученные данные будут использованы для оформления больничных в электронном виде, сообщает "Интерфакс".

По данным на 31 марта, в России число заразившихся коронавирусом нового типа составляет 2337 человек. 17 человек скончались, 121 выписан после выздоровления.