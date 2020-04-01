Коронавирус унес жизнь экс-президента "Марселя"

Бывший президент французского футбольного клуба "Марсель" Пап Диуф скончался на 69-м году жизни. Причиной его кончины стал коронавирус, последствия которого и сказались на здоровье сенегальца.



"Марсель" с грустью узнал о смерти Диуфа. Пап навсегда останется в сердцах Марселя как один из величайших мастеров истории клуба, — говорится в обращении клуба в официальном Twitter-аккаунте. — Наши соболезнования родным и близким".



Диуф руководил "Марселем" с 2005 по 2009 год. В период его правления клуб с юга-востока Франции дважды становился серебряным призером чемпионата страны, и еще два раза доходил до финала национального кубка.

Напомним, что всего коронавирусом в мире заражено около 860 тысяч человек, свыше 42 тысяч умерло, 178 тысяч человек выздоровело.