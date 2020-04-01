Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской Бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 78,95-79,09 рубля. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 79 рублей, повысившись на 63,1 копейки относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Тем временем курс евро составил 86,83 рубля — это на 32,54 копейки выше отметки предыдущего закрытия.

Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 49,37 копейки до 82,52 рубля.

Цены на нефть снижаются в среду после рекордного квартального и месячного падения.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск упала на 3,5% и составила $25,43 за баррель.

Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась на 1% до $20,28 за баррель.