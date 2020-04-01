Абрамченко: пиковый спрос на продукты пройден

Пиковый спрос на продукты в торговых сетях пройден, обстановка устойчивая и находится на контроле, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. Распределительные центры и склады торговых предприятий заполнены продуктами.

В регионах создают как минимум двухмесячный запас продовольствия, но пиковые нагрузки на магазины уже пройдены. Предпосылок для повышенного спроса нет, отметила Абрамченко, сообщает ТАСС. Производители и розничные сети успешно справились с волной спроса.

Минсельхоз предложил ввести с 1 апреля по 30 июня квоты в размере 7 миллионов тонн на экспорт наиболее важных для внутреннего рынка зерновых культур.

Минсельхоз готовится также к проведению товарных интервенций с учетом установленных предельных уровней цен на 2020-2021 годы.