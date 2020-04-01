За март 17 марок в России изменили цены

Обвал рубля привел к ожидаемому переписыванию ценников на новые автомобили в России. В марте этим пока ограничились 17 компаний, но дальше их количество явно будет расти.

За период с 1 по 31 марта цены на весь модельный ряд подняли 6 брендов из 52 присутствующих на нашем рынке, пишет "Автостат". На 3,9-7,3% подорожали автомобили Citroen, на 1,1-8,7% - кроссоверы Nissan, модели Opel прибавили 1,9-8,3%. Lexus тоже сменил прайсы почти у всех моделей: 15 из них стали дороже на 1,4-2,9%, но две модели подешевели на 8,0 и 16,7%.

У Peugeot все модели стали дороже на 2,0-15,8%, у Suzuki - на 1,1-3,5%, у Volvo - на 1,5-3,3%. У BMW подорожали 20 моделей из 33 (на 0,7-4,3%), у Kia стали дороже 11 моделей из 16 (на 0,7-2,6%), у Renault - 7 моделей из 10 (ценники ушли в плюс на 0,7-2,3%).

У других марок цены поднимались на отдельные модели. Ростом отметились Changan (+2,0-2,4%), Honda (1,8-2,1%), Skoda (на 0,9-5,5%), Toyota (0,8-3,8%) и Volkswagen (1,5-2,6%).

У китайской марки Haval цены также изменились по всем моделям. Три модели теперь дороже на 1,0-2,8%, два кроссовера подешевели на 2,9-3,5%. Узбекская марка Ravon в начале марта снизила цены на 1,1-6,6%, но в конце месяца повысила их на 1,1-5,0%.