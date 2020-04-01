Вести.net: обязательную предустановку российского ПО решили отложить

Госдума отложила на год вступление в силу закона о предустановке российского ПО на электронные устройства, очевидно из-за пандемии коронавируса. Теперь смартфоны, планшеты, ноутбуки и Smart TV начнут продавать в России с отечественным программным обеспечением на борту в июне 2021 года.

Напомню, производители и продавцы электроники выступали против принятия закона в этом году, объясняя это тем, что просто не успеют полноценно протестировать устройство с российским ПО до изначально установленного срока. Причем, как сообщает ТАСС, несмотря на все предыдущие предложения от ФАС и других ведомств, пока еще неизвестно какое именно ПО и на какие устройства будут устанавливать. Власти должны были определить регламент до вступления закона в силу.

Передвижение больных коронавирусом и нарушителей карантина, которые лечатся дома будут контролировать с помощью системы распознавания лиц. Для этого будет использован алгоритм на базе технологии NtechLab, которую срочно развернут на 157 тысяч городских камер в Москве. По данным издания "Коммерсант" городская система видеонаблюдения включает камеры, установленные во дворах, на подъездах жилых домов, в парках, школах, поликлиниках, магазинах и на стройках, а также в помещениях административных зданий и других общественных местах.

В систему можно загрузить фотографии людей, которые контактировали с заразившимися, а также фото людей с легкой формой болезни, которые лечатся дома, ну и конечно снимки тех жителей Москвы, кто уже нарушил карантин, при этом медицинская маска не помешает работе системы, она способна распознавать человека даже если до 40% лица будет перекрыто. Кроме того, по данным того же "Коммерсанта" обсуждается возможность вместе с видеонаблюдением использовать данные сотовых операторов.

Система геопозиционирования по мобильной сети может работать на принципе определения сигнала с помощью трех и более базовых станций с поправкой на данные GPS или ГЛОНАСС в телефоне. Такая двухфакторная система по мнению властей будет очень эффективна в отслеживании потенциально больных коронавирусом. Эффективность технологии распознавания лиц NtechLab россияне испытали еще в 2016 году, когда компания запустила сервис FindFace, который по фотографии позволял найти любого человека в соцсети "ВКонтакте".