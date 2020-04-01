В России вводится акциз на мазут

С 1 апреля в России начали действовать поправки в Налоговый кодекс о введении акциза на мазут.

Для компаний энергетического сектора, покупающий мазут для электро- и теплогенерации, предоставляется возвратный акциз.

В 2019 году в России был принят закон о введении акциза на средние дистилляты и темные нефтепродукты.

С 1 января по 31 марта 2020 года ставка была фиксированной на уровне 9,535 тысячи рублей за тонну.

С 1 апреля 2020 года вводится формула расчета: ставка акциза на дизельное топливо (8,835 тысячи рублей за тонну на 2020 год) суммируется с постоянной величиной в размере 750 рублей за тонну за вычетом разницы между экспортной и внутренней ценой дизельного топлива класса 5, умноженной на коэффициент 0,65.

Если экспортная цена будет выше внутренней, то ставка акциза на средние дистилляты будет равна ставке акциза на дизельное топливо плюс 750 рублей за тонну.