20 регионов получат средства из резервного фонда на борьбу с коронавирусом

Двадцать регионов получили финансовую поддержу для борьбы с коронавирусной инфекцией. Деньги выделены из резервного фонда федерального бюджета. В течение недели первые транши поступят в регионы.

Как информирует ГТРК "Красноярск", край получил более миллиарда 200 миллионов рублей. Деньги пойдут на обеспечение региона лекарствами в период пандемии, сообщает региональный Минфин. Новосибирской области выделено 712 миллионов рублей, Томская область на борьбу с коронавирусом получит 156 миллионов.

Отметим, накануне поздно вечером губернатор Красноярского края подписал распоряжение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона. С сегодняшнего дня людям разрешено выходить из дома только за продуктами, лекарствами и на работу тем, кого не отправили на незапланированные каникулы.

Кроме того, полностью закрыт для посещения национальный парк "Красноярские Столбы". В пресс-службе нацпарка пояснили, что это связано с Указом губернатора о самоизоляции. Когда туристы снова смогут посетить Столбы — неизвестно.