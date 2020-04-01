"Простите, пожалуйста!": вежливое ограбление микрофинансовой организации попало на видео

Полицейские задержали вежливого разбойника, совершившего налет на микрофинансовую организацию в Сергиевом-Посаде. При совершении преступления, вооруженный грабитель неоднократно извинился перед сотрудницей кредитного учреждения, вероятно решив, что ножом и добрым словом он сможет добиться гораздо большего, чем одним ножом.

Преступник сказал перепуганной девушке, что ему нечем платить за квартиру, и у него есть маленький ребенок. Добычей грабителя, по словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой, стали три сотни тысяч рублей.

Поймали 25-летнего налетчика во Владимирской области в одной из гостиниц. Похищенных денег при нем не оказалось, задержанный сообщил, что он их потерял.

В отношении грабителя возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".