В Воронежской области установят памятник герою рассказа Михаила Шолохова

В Воронежской области установят памятник герою рассказа Шолохова "Судьба человека" Андрею Соколову. В регионе объявлен открытый конкурс на лучший проект монумента фронтовому шоферу. Он будет установлен возле мемориального комплекса "Осетровский плацдарм". Об этом сообщает ГТРК "Воронеж" со ссылкой на региональный Департамент архитектуры и градостроительства.



Поучаствовать в конкурсе смогут профессиональные дизайнеры, художники, архитекторы и скульпторы. Они должны зарегистрироваться на официальном сайте департамента до 30 апреля, и представить проект до 20 мая. Победитель получит приз в размере 50 тысяч рублей и возможность реализовать свою задумку.



Напомним, Андрей Соколов является главным героем последнего из опубликованных рассказов Михаила Шолохова "Судьба человека". Родом он из Воронежской области. Ему пришлось пережить плен, голод, потерю семьи и смерть сына. Однако все это его не сломило. После окончания войны герой усыновил осиротевшего ребенка, которому он представился отцом, вернувшимся с фронта.



Справка: строительство нового мемориального комплекса "Осетровский плацдарм" началось в 2019 году. В рамках реконструкции здесь планируется восстановить воинское захоронение №482 и обустроить смотровую площадку. Работы должны завершиться ко Дню Победы.